Днес пред Апелативния съд в Пловдив - двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение.

Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата ще поискат по-леки мерки за тях, съобщава NOVA.

Само двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват ареста си

Паралелно със заседанието пред Съдебната палата е насрочен и протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. По обвинението за умишлено убийство петимата непълнолетни могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода.

След жестокото убийство на Младежкия хълм местната власт в Пловдив ще засили обходите в рисковите зони на града. Това заяви в „Здравей, България” по NOVA директорът на ОП "Общинска охрана" в Община Пловдив Димитър Палашев.

Съдът в Пловдив освободи двамата младежи, нападнали непалци

По думите му на Бунарджика има един постоянен охранителен пост, разположен в района на водния акведукт и зоната за забавления. Основната задача на служителя е да пази съоръженията и да сигнализира при нередности, а не да се намесва при конфликти между младежи. „В случая целта на нашия охранител не е да се справя с младежите, тъй като нямаме никакви правомощия да се справяме с непълнолетни. По-скоро целта е превенция и при забелязване на някакви нередности той да подава сигнали до дежурната на Общината и до тази на МВР“, обясни той.

И уточни, че денонощно два автопатрула на „Общинска охрана“ обхождат всички пловдивски тепета, както и други райони, определени като рискови. „Целта е превенция. Младежите да забелязват, че тези зони по някакъв начин се контролират, че са наблюдавани. Но когато има планирани такива "акции", е много трудно това да бъде предотвратено, тъй като площите са много големи, гористи и може да се случи навсякъде“, каза още той.

На въпрос дали два патрула са достатъчни за такъв голям район, директорът призна, че повече служители биха били полезни, но подчерта, че към момента се работи с наличния ресурс. „Винаги е по-добре, ако могат да се увеличат патрулите, но в момента се опитваме с наличните ресурси да извършим максималното. След затоплянето на времето доста засилихме обходите, а колегите изготвят доклад за всеки един от тях“, заяви Палашев.

По информация на „Общинска охрана“ в часовия диапазон, в който е станал фаталният побой на Младежкия хълм, не е имало техен патрул в непосредствена близост. „По анализ гледаме да обикаляме в по-рисковите часови диапазони – вечер, както и през нощта и ранните сутрешни часове, когато има повече събирания на хора“, посочи директорът на ОП "Общинска охрана".

Гледат мерките на младежите за убийството в Пловдив: Побоят над мъжа е продължил над час (СНИМКИ)

Той допълни, че в дирекцията не са постъпвали сигнали въпросната група да е проявявала агресия към случайни граждани, а получаваните сигнали са били предимно за вандалски прояви. Към момента на Младежкия хълм няма изградена система за видеонаблюдение, но се подготвя проект за изграждането ѝ.

След трагичния случай общината и МВР ще засилят присъствието си в рисковите райони. „На този етап това, което предприемаме, са засилените обходи както от наша страна, така и от страна на МВР. Работим в добро сътрудничество. Ще изострим вниманието и ще зачестим обходите, но не говорим само за Младежкия хълм, а за всички рискови зони“, подчерта Палашев.