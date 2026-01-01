Кандидатите за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 22 септември, предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията.

Ден по-късно – на 23 септември, ЦИК ще изтегли жребий за определяне на номерата в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. На 24 септември регистрираните кандидатури трябва да бъдат обнародвани, а предизборната кампания официално започва в 00:00 часа на 25 септември.

Според приетия график до 9 септември ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. До 17:00 часа на същата дата партиите и коалициите подават заявления за регистрация за участие във вота, като до края на деня комисията трябва да ги регистрира.

До 4 септември ЦИК ще обяви списъка с местата извън страната, в които на избори, проведени през последните пет години, е имало секции с поне 100 гласували избиратели. До 6 септември трябва да бъдат публикувани номерата и адресите на избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. До 9 септември кметовете на общините трябва да определят местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и да уведомят съответните районни избирателни комисии.

В изборния ден гласуването ще започне в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа, като при наличие на чакащи избиратели може да продължи най-късно до 21:00 часа. Същите часове ще важат и за секциите извън страната, но според местното време.

Окончателните резултати от президентските избори трябва да бъдат обявени от ЦИК в срок до три дни след изборния ден.

ЦИК обяви обществена поръчка за информационна кампания за изборите

Успоредно с приемането на хронограмата Централната избирателна комисия обяви обществена поръчка за изработване на информационните материали за разяснителната кампания за президентските избори.

Поръчката включва създаването на аудио- и аудиовизуални материали, лого, слоган, обща визия на кампанията, както и четири информационни банера за интернет страницата на ЦИК, други сайтове и социалните мрежи. Те ще съдържат информация за изборния процес, гласуването за първи път, подаването на заявления за гласуване по настоящ адрес и други теми, свързани с вота.

Предвижда се още създаването на QR код, който ще бъде интегриран в информационните материали и ще препраща към определена от ЦИК електронна страница.

Като част от кампанията ще бъдат изработени кратки видеоклипове с продължителност до 30 секунди, посветени на правото на глас, гласуването по настоящ адрес, възможностите за хората с увреждания, начина на гласуване и отчитането на резултатите. Освен тях ще бъдат подготвени и обучителни видеа с продължителност до шест минути, както и специализирани информационни материали за хора с увреждания.