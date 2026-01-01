Съвременни възможности за практическа подготовка на пожарникари и спасители от България и съседни държави, съвместни учения и обучение на деца предлага новият учебно-тренировъчен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в благоевградското село Покровник.

Комплексът разполага с две учебни зали, конферентна зала, диспечерски пункт, гараж за пожарни автомобили и специализирана техника, помещения за преподаватели и обучаеми, както и със система за 3D-симулация на действия при наводнения. Изградени са площадка за физическа и пожаростроева подготовка и ремонтно хале.

БТА

Още през следващите месеци там ще се проведат четири съвместни обучения на общо 120 български и гръцки пожарникари и спасители, както и полево учение. Предвидени са и осем курса за 160 деца от областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. Базата ще се използва и за подготовка на служители от Сърбия.

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„Промените в климата все по-често ни поставят пред екстремни ситуации – пожари, наводнения и други бедствия. Трябва да направим всичко необходимо, за да бъдем максимално ефективни както при превенцията, така и при справянето с тях. Това означава по-добро обучение, по-добро техническо обезпечаване и по-добро взаимодействие“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

БТА

По думите му новата база ще даде възможност на пожарникари и спасители от различни държави да развиват уменията си и да обменят опит. „Подпомагайки се взаимно, ще ставаме все по-добри и по-успешни в справянето с кризите и преодоляването на последствията от бедствията“, допълни министърът. Той подчерта и възможността деца да преминават обучение и още от ранна възраст да придобиват знания и умения за действия при извънредни ситуации.

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При откриването Иван Демерджиев отчете и резултатите от тазгодишния пожароопасен сезон. Засегнатите площи в горския фонд са шест пъти по-малко спрямо предходната година, а общият брой на инцидентите е намалял с близо 21%. При около 14 500 пожара през пожароопасния сезон на 2025 г. през тази година те са с около 3000 по-малко. Значително е намалял и броят на големите пожари със засегната площ над 300 декара – от 92 през миналата година на 41 през тази, или с повече от 55%.

„Това не е резултат от по-благоприятни климатични условия. Имахме изключително тежко лято с много сериозни горещини. Това е плод на вашите усилия и на всичко, което дадохте от себе си, за да опазите живота, здравето и имуществото на българските граждани“, обърна се вътрешният министър към пожарникарите и спасителите.

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Учебно-тренировъчният център е изграден по проект Floodguard 2 „Повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион“, изпълняван по Програма Interreg VI-A 2021–2027 г. Партньор на ГДПБЗН е Гръцката пожарна служба. Общият бюджет е близо 6,8 млн. евро, от които над 5,4 млн. евро европейско финансиране.

Проектът предвижда и значително техническо обезпечаване на пожарните и спасителните екипи – високопроходими и лекотоварни автомобили, ремаркета с помпи и генератори, спасителни лодки, щабни палатки и специализирано оборудване за работа във вода. Целта е по-бърза и координирана реакция на службите от двете страни на границата при наводнения и други бедствия.

Усилията за повишаване на готовността продължават и по проект RESPONSE, изпълняван по Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027 г. В рамките му за ГДПБЗН вече са доставени шест спасителни автомобила среден клас, а предстои осигуряването на булдозер за действия при бедствия и 12 високопроходими автомобила. Предвидени са още подготовка на професионални екипи, доброволци и населението, както и съвместно полево учение с партньорите от България и Сърбия.

На церемонията присъстваха представители на централната и местната власт, ръководството и служители на ГДПБЗН, както и представители на партньорските служби от Гърция.