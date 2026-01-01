През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб, в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°.

В сряда облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

От 27 градуса до минус 5: Какво време ни очаква през октомври

Жълт код за силен вятър със скорост 14-19 m/s и пориви до 24 m/s е обявен в шест области в сряда, 30 септември. Предупреждението за опасно време е в сила за областите Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Хасково и Ямбол.

НИМХ

Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.