Коледната добавка ще бъде изплатена през ноември. Това обяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след дискусията за създаването на Кодекс за социална подкрепа.

„Готови сме с изплащането на инфлационния чек, а след това и с коледната добавка“, заяви Ефремова.

Инфлационният чек започва да се изплаща от 1 октомври. За получаването му хората няма да трябва да подават документи. Данните ще се обменят автоматично с Националната агенция за приходите, а помощите ще бъдат изплащани автоматично.

По думите на Ефремова максималният брой получатели според разчетите в системите може да достигне 550 хил. лица и семейства.

Тя обясни, че при определянето на правоимащите се вземат предвид не само доходите. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи, затова се разглежда цялото му имуществено състояние.

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Пенсионерите, които имат право на помощ за отопление, със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка, посочи министърът. По думите ѝ групите, които получават коледна добавка и инфлационен чек, до голяма степен се припокриват.

Няма срок за създаването на Кодекс за социална подкрепа

По отношение на обсъжданото обединяване на законодателството в сферата на социалната подкрепа Ефремова посочи, че няма определен срок за създаването на бъдещ кодекс.

„Това изисква време, консултация, обществено съгласие да има такова законодателство, както и разговор и съгласие и на други политически партии, ако искаме да отговаряме на нуждите на хората“, каза тя.

По думите ѝ един кодекс се изработва за достатъчно дълъг период и процесът не може да бъде приключен за месец, два или три, нито дори за половин година. Тя посочи, че вече има значителна база, върху която може да се стъпи.

Ефремова коментира и необходимостта от по-добра дигитализация на социалната система.

„Хората са куриери“, каза тя, посочвайки необходимостта системата да бъде променена така, че гражданите да не бъдат принуждавани да пренасят информация и документи между различни институции.

По думите ѝ дигитализацията трябва да бъде в помощ на хората и да улеснява достъпа им до социална подкрепа.

Министърът коментира и размера на обезщетението за майчинство през втората година. „Вярвам, че ще има едно по-добро ниво за втората година“, заяви Ефремова.

Припомняме, че създаването на Кодекс за социална подкрепа беше обсъдено по време на обществена консултация, организирана от Икономическия и социален съвет. Идеята е социалната подкрепа да бъде подредена в по-ясна и достъпна система, тъй като в момента различните помощи и мерки са разпределени в множество нормативни актове.