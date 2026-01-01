Задържаха 27-годишен мъж, предизвикал пожар в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от полицията.

Огънят е пламнал на 28 септември. Пламъците обхванали 60 декара борова гора от Държавен горски фонд, при който е изгоряла и конфискувана дървесина с неустановена кубатура.

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Установено е, че причинител на пожара е младият мъж, който признал действията си.

Той споделил, че докато работел като товарач на дървесина му станало студено и запалил огън да се стопли.

Силният вятър обаче разпространил пламъците. По случая се води разследване.