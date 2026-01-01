Министерският съвет ще разгледа на заседание днес от 10:00 ч. проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общините през 2026 г. за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Това съобщиха от пресслужбата на правителството.

В дневния ред е включен и проект на постановление за приемане на наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините.

Правителството се очаква да обсъди и проект на решение за предприемане на действия за осигуряване на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 910/2014.

Кабинетът ще разгледа и проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.