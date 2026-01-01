Папа Лъв XIV призова Европа да не забравя християнската си история. Призивът той отправи в реч в град Мец, в Североизточна Франция, предаде Ройтерс.
Градът е свързван с Робер Шуман, един от основоположниците на европейското обединение. Изказването на папата е част от четиридневното му апостолическо посещение във Франция.
Лъв XIV приветства европейската интеграция и мултикултурализма и подчерта, че диалогът с другите е „социална и политическа необходимост“. Той призова лидерите на ЕС да придадат „реално съдържание“ на такива понятия, като свобода, демокрация и единство.
Pope Leo has ended his four-day trip to France with a speech in Metz. He focused on Europe and migration, saying that the continent is "entering a new stage in its long history... with so many men and women fleeing war and persecution" - and that "human dignity demands legal and… pic.twitter.com/babXKczC5K— Channel 4 News (@Channel4News) September 28, 2026
"Европа процъфтява и напредва, когато успява да черпи от най-доброто в своето минало и да го преосмисля по нови и творчески начини чрез срещите си с другите“, заяви папата.