Папа Лъв XIV призова Европа да не забравя християнската си история. Призивът той отправи в реч в град Мец, в Североизточна Франция, предаде Ройтерс. 

Градът е свързван с Робер Шуман, един от основоположниците на европейското обединение. Изказването на папата е част от четиридневното му апостолическо посещение във Франция. 

Лъв XIV приветства европейската интеграция и мултикултурализма и подчерта, че диалогът с другите е „социална и политическа необходимост“. Той призова лидерите на ЕС да придадат „реално съдържание“ на такива понятия, като свобода, демокрация и единство. 

"Европа процъфтява и напредва, когато успява да черпи от най-доброто в своето минало и да го преосмисля по нови и творчески начини чрез срещите си с другите“, заяви папата. 

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Боряна Михайлова/БТА
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