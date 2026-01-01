Папа Лъв XIV пристигна днес в Париж, с което започна четиридневното му посещение във Франция. Самолетът му кацна на летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит.
Pope Leo has arrived in France for a four-day visit.— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
During the trip, he will meet President Macron, visit Notre-Dame Cathedral and Lourdes, deliver a major speech on AI at UNESCO, and discuss Europe’s future in Metz.
More than one million people are expected to attend events… pic.twitter.com/c5u6qAd0a9
Това е първото официално посещение на папа във Франция от 18 години насам. Последната визита беше на папа Бенедикт XVI през 2008 г.
🇫🇷 🇻🇦 Pope Leo XIV has arrived in France for the Vatican's first state visit to the European nation in 18 years, with artificial intelligence, young believers and the continent's future near the top of his agenda.— AFP News Agency (@AFP) September 25, 2026
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След пристигането си Лъв XIV посети Елисейския дворец, където разговаря с Макрон и отправи призив Франция да остане „неуморен защитник на мира“. Папата акцентира и върху необходимостта от защита на човешкия живот и предупреди за рисковете от прекомерното влияние на изкуствения интелект.
FRANCE 🇫🇷— Catholic Arena (@CatholicArena) September 25, 2026
'A President who claims to be uninterested in the church and Catholics would be failing in his duty'
Pope Leo XIV to Emmanuel Macron in Paris pic.twitter.com/Nbuy8yHqjr
Програмата му в Париж включва посещение в централата на ЮНЕСКО, служба в катедралата „Нотр Дам“ и молитвено бдение с около 80 000 млади хора на „Стад дьо Франс“.
В следващите дни папа Лъв XIV ще посети Лурд и Мец, преди да се завърне в Рим на 28 септември.