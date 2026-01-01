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Папа Лъв XIV пристигна днес в Париж, с което започна четиридневното му посещение във Франция. Самолетът му кацна на летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит. 

Това е първото официално посещение на папа във Франция от 18 години насам. Последната визита беше на папа Бенедикт XVI през 2008 г. 

След пристигането си Лъв XIV посети Елисейския дворец, където разговаря с Макрон и отправи призив Франция да остане „неуморен защитник на мира“. Папата акцентира и върху необходимостта от защита на човешкия живот и предупреди за рисковете от прекомерното влияние на изкуствения интелект. 

Програмата му в Париж включва посещение в централата на ЮНЕСКО, служба в катедралата „Нотр Дам“ и молитвено бдение с около 80 000 млади хора на „Стад дьо Франс“. 

В следващите дни папа Лъв XIV ще посети Лурд и Мец, преди да се завърне в Рим на 28 септември. 

Reuters, AFP
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