Огромни опашки от тирове има преди граничните пунктове с Турция - „Лесово“ и „Капитан Андреево“, съобщава NOVA.

Колоната от камиони на „Лесово“ днес е над 7 км. Основният проблем там е, че пътят е тесен и в голямата част от участъка разминаването между автомобилите е изключително затруднено.

Рекорден трафик от Турция на „Капитан Андреево“

На „Капитан Андреево“ тази вечер колоната от товарни автомобили е 18 км и вече подминава Свиленград. Освен интензивния трафик, там тече и ремонт на граничния пункт.

Заради него част от трасетата на товарните автомобили на практика не работят, което пък намалява капацитета му с около една трета. Така вместо максимални 3 000 камиона на денонощие, през последните дни се обработват около 2 000 в рамките на 24 часа.