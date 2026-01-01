Пресли Гербер е само на 15 години, когато за първи път попада под светлините на прожекторите. Синът на супермодела Синди Крофорд и бизнесмена Ранд Гербер бързо се превръща в едно от разпознаваемите лица на модната индустрия, работейки за престижни марки като Calvin Klein и Dolce & Gabbana.

Но зад успеха и привидно безгрижния живот на младия модел се крие тежка лична битка.

Пресли така и не успява да намери своето място в света, а натискът да бъде син на две известни личности, ранната слава и проблемите с психичното му здраве постепенно го тласкат към употребата на наркотици, разказват близки до семейството източници пред Daily Mail.

На 27 години Пресли Гербер почина в Санта Моника, след като беше открит в рехабилитационен център. Полицията е получила сигнал за възможна свръхдоза, но към момента няма данни за насилствена смърт. Официалната причина за смъртта все още не е установена, тъй като се очакват резултатите от токсикологичните изследвания.

От модния подиум до личната битка

Пресли започва да се занимава с моделство още като тийнейджър. Само няколко години по-късно вече дефилира за големи имена в модата и се появява в кампании на световни марки.

Но ранната слава има висока цена.

Според източник на Daily Mail още тогава Пресли е започнал да изпитва сериозни затруднения с психичното си здраве и усещането, че „никога не е достатъчно добър“. Именно в този период започва и употребата на твърди наркотици.

Самият Пресли по-късно говори открито за трудностите си. В публикация в социалните мрежи той описва как ранното започване на работа, пътуванията и отдалечаването от заниманията, които са му носили естествено усещане за удоволствие, са били свързани с увеличаването на медикаментите и влошаването на качеството му на живот.

„Трябваше да започна да печеля пари, трябваше да започна работа“, казва той.

След като се оттегля от модния подиум, Пресли се опитва да открие друга посока в живота си.

Мисли за кариера като фотограф, агент на недвижими имоти, а по-късно и като терапевт или консултант, който да помага на хора с проблеми със зависимостите и психичното здраве.

Но нито един от тези планове не успява да се превърне в стабилна кариера.

„Не че не се е опитвал. Просто не успяваше да се справи с натиска да бъде част от известно семейство. Винаги имаше чувството, че хората отвън го съдят“, разказва източник, цитиран от Daily Mail.

Друг близък до семейството човек описва Пресли като човек, който дълго време е търсил мястото си в света.

По думите му той е имал ADHD, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, което допълнително е затруднявало концентрацията и обработването на мислите му. Въпреки това Пресли проявявал силен интерес към психологията и често говорил за психичното здраве.

Опит да превърне болката си в помощ за другите

През последните години Пресли започва все по-открито да говори за собствените си преживявания и психичните си проблеми.

Той дори обмисля да стане консултант по зависимости, за да помага на хора, които преминават през същите трудности.

„Това беше важно за него и го караше да се чувства добре“, разказват негови близки. По думите му Пресли се интересувал от психологията и от причините, поради които хората изпадат в депресия. Искал да помага и да води истински разговори за психичното здраве.

Още през 2023 г. самият Пресли говори за желанието си да използва личния си опит, за да помага на други хора, които преминават през подобни изпитания. LLos Angeles Times

Следите, които оставя ранната слава

Постепенно животът му се отдалечава от блясъка на модната индустрия.

Пресли се опитва да изгради идентичност, която да не е свързана единствено с фамилията му. Но според близки до него това се оказва трудно.

В същото време промените във външността му – включително множеството татуировки – и проблемите със закона допринасят за усещането, че той все повече се отдалечава от света, в който е започнал кариерата си.

През 2018 г. той получава присъда за шофиране в нетрезво състояние, а по-късно татуира на лицето си думата „misunderstood“ („неразбран“)

Близки до семейството дори започват да се страхуват, че той може да последва съдбата на певеца Арън Картър, който почина през 2022 г.

Последният опит

През последните си месеци Пресли продължава да говори за психичното здраве и за собствената си борба със зависимостта.

Той се опитва да превърне преживяното в нещо полезно за други хора и мечтае един ден да помага професионално на хора, които се борят със зависимости.

Но битката, която започва още в тийнейджърските му години, продължава до края на живота му.

На 20 септември полицията в Санта Моника е извикана в рехабилитационен център след сигнал за възможна свръхдоза. Пресли е обявен за мъртъв на място в 9:45 ч.

Той е на 27 години.

Разследването продължава, а официалната причина и начинът на смъртта предстои да бъдат установени след приключването на токсикологичните изследвания.