Ниското ниво на река Дунав не влияе на безопасността на АЕЦ „Козлодуй“, каза пред журналисти председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски. По думите му ситуацията е безпрецедентна, но ниските нива на реката заплашват само производството не електроенергия и няма никакво компрометиране на безопасността.

При намаляване на нивото на реката има разработена Процедура за действия при аварийно ниско ниво на р. Дунав. Основните действия при нея са спрямо нивата на реката и първото се предприема при ниво 21,50 м според Балтийската система. Тогава започва ежедневно следене на нивото и евентуално почистване на решетките на помпите при необходимост. При 21 м се започва максимално запасяване с вода и разтвори, необходими при спиране на блоковете, както и още няколко мерки. При ниво 20,50 м, блоковете започват да се разтоварват до постигане на баланс между постъпващата от бреговата помпена станция вода и консумацията на блоковете. Разтоварен е само V блок.

Разтоварването на блоковете започва при ниво 20,30 м до ниво мощност за собствени нужди, а при 19,70 м бреговите помпи се изключват, с изключение на една и се ограничават максимално потребителите на вода от р. Дунав.

В момента нивото на водата е 20,64 м, но заради липсата на валежи в Европа пети блок остава разтоварен, посочи и зам.-председателят на АЯР Елизабет Цветанова.

Според ръководството на АЯР заради изменението на климата трябва да се мисли за дългосрочни мерки. „Има възможни решения, всичко е въпрос на анализ, инженерни оценки“, посочи Бачийски.