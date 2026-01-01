В 10.00 часа на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата.

Към 17.00 часа мощността на блока достигна 950 MW. Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката.

„Екипите на централата продължават да работят за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй” следи непрекъснато нивото на реката и поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” относно тенденциите за изменението на нивото. Стриктно се прилагат процедурите за действие при продължителни ниски речни нива", обясниха от АЕЦ „Козлодуй" пред БНТ.

От централата уверяват, че осъществяват непрекъснат контрол на хидротехническите съоръжения, изградени на площадката за техническо водоснабдяване, и се изпълняват всички мерки за осигуряване на максималната им ефективност.

По данни на Електроенергийният системен оператор към 19.00 ч. ядрената централа е произвеждала над 25 на сто от тока в страната.