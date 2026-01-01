Повдигнаха обвинение на 72-годишния мъж, задържан за убийството на възрастна жена в село Бачево, община Разлог, съобщиха от прокуратурата.

В двора на частен имот са били открити жена без признаци на живот, както и мъж в безпомощно състояние, и двамата с видими наранявания. Самоличността на починалата е установена - 76-годишната жена.

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76-годишният мъж е транспортиран за оказване на медицинска помощ в болница. Установено е, че вечерта на 18 септември при конфликт на съпрузите са били нанесени удари с дръжка от брадва по главата и тялото.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети и са приобщени веществени доказателства. Проведени са разпити на свидетели. Налице е обосновано предположение, че 72-годишният мъж е извършител на деянието.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за 72 часа, като му е посикан постоянен арест. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.