Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., съобщи Националния осигурителен институт (НОИ) относно изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Пенсиите заемат най-голям дял - 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781,1 млн. евро (9,7%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 39,31 евро (7,6%).

Приходите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2026 г. възлизат на 5488,8 млн. евро, което представлява 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 476,0 млн. евро (9,5%).

Размерът на извършените разходи към август 2026 г. е 9912,2 млн. евро, което е 64,9% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 857,7 млн. евро (9,5%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към август 2026 г. са в размер на 1038,7 млн. евро - 62,8% от плана за годината. Отчетените разходи са със 76,0 млн. евро (7,9%) повече спрямо първите осем месеца на предходната година.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2026 г. е 4414,3 млн. евро.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2026 г. е 54,4 млн. евро, което представлява 66,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 5,4 млн. евро. Разходите по бюджета на фонда са в размер на 46,1 млн. евро. Извършените разходи са с 6,6 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Приходите по бюджета на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към август 2026 г. възлизат на 1685,5 хил. евро, което е 85,6% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 267,6 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към август 2026 г. са в размер на 829,6 хил. евро, което е 33,4% от плана за годината. Те са с 245,2 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Близо 8,6 милиарда евро бяха разходите за пенсии и обезщетения от ДОО към юли 2026 г.