Отсечка от над 50 метра от един от пътищата в квартал „Аспарухово“ във Варна пропадна. В съседство със пропадането е започнал мащабен строеж. Пред медиите кметът на района Ивайло Маринов посочи, че в местността по официални данни живеят около 300 души. Той уточни, че в кметството няма информация за наличие на свлачище, а през последните десетина години не е имало и аварии на водопреносната мрежа.

Началникът на „ВиК – Варна“ инж. Веселин Русев подчерта, че дружеството няма вина за случилото се. Той уточни, че преди започването на мащабния строеж в района не са забелязвани никакви аварии. По думите на Русев и в момента е видно, че строителните работи са причинили прекомерно водонасищане на ската, вследствие на което е паднала подпорна стена, пътят се е срутил и това е разместило ВиК тръбите.

Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с дружеството. Той припомни, че още преди две години е информирал Общината, че капацитетът на мрежата в „Аспарухово“ и „Галата“ е недостатъчен и е нужно да се спре всякакво строителство в тези квартали до изграждането на нова инфраструктура. Русев посочи още, че служителите на дружеството са положили сериозни усилия и хората в района имат вода, въпреки проблемите около пропадането на пътя.

Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на Община Варна, не от районната администрация, каза още Ивайло Маринов. По думите му проектът предвижда издигането на четири жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа.

Зам.-кметът на Община Варна Владимир Димитров допълни, че в района няма да се обявява частично бедствено положение. Той благодари на „ВиК – Варна“ за положените усилия хората да не остават без вода. По думите на Димитров в момента няма застрашени къщи от пропаданията по пътя.

Зам.-кметът допълни, че по-късно днес се очаква да се проведе заседание на разширен екип, който да вземе решение за предстоящите действия. Според него ще бъдат направени изследвания от геодезисти, които трябва да преценят дали текат свлачищни процеси, на каква дълбочина са и какви мерки ще са нужни.

Димитров добави, че строителните дейности в момента са спрени. Осигурено е присъствие на общинска полиция. Живеещите в зоната имат обходен път.

Зам.-кметът бе категоричен, че пътят трябва да бъде възстановен от строителната фирма, включително и подземната инфраструктура. Според него тя първо трябва да извърши укрепителни дейности, точният характер на които ще се уточни след изготвянето на доклада от експертите по геодезия.