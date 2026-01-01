Докато световните лидери се подготвят да се съберат в Ню Йорк за Общото събрание на ООН тази седмица, нарастват опасенията от по-широка регионална ескалация в Близкия изток. На фона на подновените боеве между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути в Йемен Вашингтон и Техеран си отправиха нови предупреждения.

Хутите и Саудитска Арабия отново са в центъра на регионалното напрежение

Офанзивата на хутите в Йемен се очертава като едно от най-значимите събития в навечерието на Общото събрание на ООН.

Подкрепяната от Иран групировка е завзела ключови територии през последните седмици, включително стратегически важен остров в Червено море и крайбрежни райони с изглед към пролива Баб ал-Мандаб — ключов морски коридор, свързващ Червено море с Аденския залив.

Представители на САЩ и страните от Персийския залив изразиха нарастваща загриженост, че хутите се стремят да установят по-голям контрол над водния път, който е от жизненоважно значение за световната търговия и енергийните доставки.

Въпреки засилената разузнавателна подкрепа и целенасоченото насочване на цели от страна на САЩ, Саудитска Арабия изпитва трудности при спирането на настъплението на хутите. CNN съобщи в петък, че представители на страните от Персийския залив и американски власти все повече се съмняват, че Рияд може самостоятелно да обърне хода на конфликта.

Боевете се засилиха рязко през последните дни. Саудитска Арабия обвини хутите, че са атакували Мека — най-свещения град за мюсюлманите, докато хусите заявиха, че са свалили саудитски изтребител F-15 над Йемен.

В събота групировката заяви също, че е извършила ракетни и дронови атаки срещу „чувствителни“ обекти в Рияд и петролно съоръжение на Saudi Aramco в Янбу.

Последните размени засилват опасенията, че Йемен се превръща във все по-важен фронт в по-широката регионална конфронтация, в която е въвлечен и Иран.

Американските посолства предупреждават гражданите на САЩ

На фона на влошаващата се ситуация със сигурността Държавният департамент на САЩ и няколко американски дипломатически мисии призоваха гражданите на страната в региона да проявяват повишена предпазливост.

В събота Държавният департамент предупреди, че конфликтът „има потенциал да ескалира бързо“ и препоръча повишена бдителност.

Отделно посолството на САЩ в Саудитска Арабия издаде предупреждение за сигурността, с което ограничи пътуванията на служители на американското правителство до градовете Таиф и Янбу без специално разрешение.

Предупрежденията идват в момент, когато властите следят за възможността от нови атаки, свързани с Иран, подкрепяни от Иран групировки и американски партньори в региона.

Какво казват Иран и Тръмп?

Централното военно командване на Иран заяви в неделя, че е получило информация, според която Съединените щати, с подкрепата на регионални партньори, може да подготвят нови военни действия срещу Иран.

В изявление, разпространено от полуофициалната информационна агенция „Тасним“, Иран предупреди, че всяка нова американска атака ще доведе до продължителни удари срещу американски бази и интереси в региона.

Техеран предупреди също, че страните, които подпомагат подобни операции, ще бъдат считани за страни в конфликта.

Няма публично съобщени американски удари срещу Иран от повече от две седмици.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп допълнително засили напрежението с коментари, подсказващи, че може да предстоят важни решения относно Иран.

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че е в „режим на вземане на решения“ и че скоро може да се случат „много големи неща“.

Според кореспондента на Fox News Трей Йингст Тръмп е очертал три възможни сценария за Иран: постигане на сделка с Вашингтон, засилване на икономическия натиск или предприемане на военни действия.

Кои лидери от Близкия изток ще присъстват на Общото събрание на ООН?

Очаква се регионалната дипломация да бъде доминирана от дискусии за Иран, Йемен, морската сигурност и енергийните пазари.

Саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан води делегацията на страната. Катар, Обединените арабски емирства, Кувейт, Оман и Бахрейн също изпращат висши представители.

Очаква се иранският президент Масуд Пезешкиан да присъства на Общото събрание, след като администрацията на Тръмп одобри пътуването на основната иранска делегация.

„В съответствие със задълженията ни като приемаща страна, основната делегация от иранския режим ще може да присъства на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН“, заяви говорител на Държавния департамент в четвъртък.

На фона на изострящите се боеве в Йемен, ескалиращите заплахи между Вашингтон и Техеран и чувствителността на енергийните пазари към евентуални смущения, много дипломати, пристигащи в Ню Йорк, очакват тазгодишното Общо събрание на ООН да се проведе в изключително напрегната среда за сигурност в Близкия изток.