Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на шестмесечната война, предаде Ройтерс.

Засилените атаки от страна на САЩ и Иран прекъснаха едномесечния относителен период на спокойствие. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни.

САЩ заявиха вчера, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Централното командване на САЩ публикува видео от ударите, които определи като отговор на това, че КГИР е обстрелвал два пъти американски военноморски кораб с балистични ракети през предходните два дни. Няма пострадали американци, според Вашингтон.

"Иран продължава да се опитва да удря американски военноморски кораби, и всеки път, когато го прави или се опита да го направи, ще губи танкери", каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите по време на посещение в Колумбия.

САЩ унищожиха пет ирански петролни танкера след атаки срещу американски кораб

След това Иран извърши балистична атака срещу база, използвана от американски сили близо до Ал Азрак в Йордания, според изявление на КГИР, разпространено от държавните медии. Макар Иран да заяви, че ракетите са нанесли тежки щети, Йордания съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е прихванала 18 от 20‑те ирански ракети, като две са паднали в необитаеми райони, и че няма жертви.

Американски представител заяви, че ударите на Иран в Йордания са били неефективни и всички американски войници са отчетени.

КГИР заяви днес, че е атакувал и 10 кораба, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера, които са се опитвали да преминат през "забранена и опасна" зона на Ормузкия проток.

Иран е атакувал американски обекти и съюзници в региона през цялата война, включително няколко пъти в Йордания, убивайки най‑малко двама американски военнослужещи при удар през юли.