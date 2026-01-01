Данни, публикувани от ООН, сочат, че близо една четвърт от всички домакинства в ивицата Газа в момента се оглавяват от жени – приблизително два пъти повече, отколкото преди нападението на бойци на палестинската въоръжена групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., довело до последвалата война в анклава, предаде ДПА.

Това развитие е свързано с последиците от войната, съобщи Агенцията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (ООН – жени).

Тези последици включват вдовици и съпруги на лица, които са в неизвестност, задържани, изчезнали или тежко ранени.

Семействата, в които глава е жена, се сблъскват с по-големи трудности в много отношения в сравнение с тези, в които главата е мъж, се посочва в доклада, включително липса на равенство между половете, което може да ограничи достъпа на жените до по-добри доходи, собственост, документи за самоличност, услуги и процеси, свързани с вземане на решения.

Според ООН около две трети (67 процента) от домакинствата, в които главата е жена, нямат подходящо жилище, в сравнение с 55 процента от домакинствата, в които главата е мъж.

Домовете им по-често са били повреждани или разрушавани, а те са били разселвани по-често, отколкото семействата, в които решенията се вземат от мъже.

Почти 20 процента се притесняват за собствената си безопасност и тази на семейството си, докато при семействата, в които решенията се вземат от мъже, този процент възлиза на едва 12 на сто.

Агенцията на ООН подкрепя местни организации, които помагат на жените и техните семейства.