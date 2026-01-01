Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че единият от пилотите на отклонения полет на „Флайдубай“ е намушкал своя колега и след това изглежда се е опитал да разбие самолета. Машината, изпълняваща полет от Обединените арабски емирства за Израел, бе отклонена към Саудитска Арабия след сигнали за извънредна ситуация на борда.

Според израелските власти става въпрос за „опит за джихадистка атака“, а саудитските власти са арестували заподозрения пилот. Капитанът и помощник-пилотът са били ранени и откарани в болница.

Полетът на Flydubai към Тел Авив – възможна мишена на терористична атака

След като самолетът започнал рязко да се снижава, пътник и член на екипажа успели да проникнат в пилотската кабина. Други членове на екипажа след това поели контрола над машината. Нетаняху определи действията им като проява на „изключителна находчивост и смелост“, с която са били спасени много човешки животи.

Според данни, цитирани от израелски медии, 166 от общо 174 пътници са били израелски граждани. След аварийното кацане в Саудитска Арабия пътниците са получили медицинска помощ, а по-късно са били транспортирани до Израел със специален полет. Самолетът с тях кацна на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив в 18:34 ч. местно и българско време.

По-късно Нетаняху се срещна с пътниците на полета. На публикувани кадри се вижда как премиерът прегръща един от пътниците, успял да влезе в пилотската кабина по време на схватката.

Авиокомпанията „Флайдубай“ заяви, че причините и мотивите за сблъсъка между пилотите все още са неизвестни и са обект на официално разследване. От компанията призоваха да няма прибързани спекулации, преди властите да установят фактите.

БТА/АП

Случаят доведе и до дипломатически разговор между Израел и ОАЕ. Израелският външен министър Гидеон Саар съобщи, че след телефонен разговор с външния министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян двете страни са се договорили да засилят сътрудничеството си срещу екстремистки елементи, застрашаващи сигурността им.

Междувременно генералният прокурор на САЩ Тод Бланч заяви, че Вашингтон е в „много тясна“ координация с чуждестранни партньори, включително Израел, във връзка със случая.

Израелските власти съобщиха още, че премиерът Нетаняху е наредил да бъдат затегнати мерките за сигурност както за израелските, така и за чуждестранните авиокомпании.