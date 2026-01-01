Двама души са загинали при тежка катастрофа, на изхода на Гурково.

Кореспондентът на БГНЕС от Стара Загора съобщи, че при инцидента са загинали двама души. Заради катастрофата временно е ограничено движението по път II-55 през Прохода на Републиката.

За леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-6 Гурково-Мъглиж-Казанлък, след което по път I-5 през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково.

Трима души загинаха при жестока катастрофа с камион и кола край Айтос

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да следват указанията на пътните органи.

Припомняме, че по-рано при друга тежка катастрофа на пътя Айтос-Дългопол, при разклона за Зетьово, загинаха трима души. Фаталният удар е бил между лек автомобил и бетоновоз.

Заради инцидента движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут - Ябълчево-Просеник-Оризаре-Тънково-Слънчев бряг-Бургас, а в посока Сливен - през Вресово-Люляково-Съединение-Прилеп-Карнобат-Сливен.