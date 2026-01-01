Чешкият премиер Андрей Бабиш се изправи пред вот на недоверие, внесен от опозицията, която го обвинява в продължаващ конфликт на интереси и прекомерно висок бюджетен дефицит.

Върнал се на власт през декември 2025 г., след първия си мандат от 2017 до 2021 г., също белязан от обвинения в конфликт на интереси, Бабиш обяви прехвърлянето на управлението на хранителния и химическия концерн „Агроферт“, с който е натрупал богатството си, към тръстовия фонд RSVP Trust, ръководен от независим администратор. По думите му това го поставя в пълно съответствие с чешкото законодателство.

Европейската комисия обаче определи мярката като недостатъчна и в началото на септември спря изплащането на 3,18 млн. евро европейски средства за групата „Агроферт“.

Лидерът на дясната опозиционна партия Гражданска демократическа партия (ODS) Мартин Купка заяви, че премиерът „е излъгал всички“, като е твърдял, че е разрешил конфликта на интереси, предаде АФП.

През март неправителствената организация Transparency International, специализирана в борбата с корупцията, посочи, че публикуваният от медия статут на тръста показва различия с твърденията на Бабиш, че прехвърлянето на „Агроферт“ към фонда е „необратимо“ и че четирите му деца ще наследят компанията едва след смъртта му. Според организацията трима от тях ще поемат управлението, след като Бабиш напусне правителството, което теоретично би им позволило отново да го поставят начело.

Вотът на недоверие беше внесен от всички опозиционни партии - ODS, STAN, „Пирати“, KDU-CSL и TOP 09.

Опозицията критикува и проектобюджета за 2027 г., който предвижда дефицит от 386 млрд. крони (15,8 млрд. евро) - вторият най-голям в историята на Чехия. Правителството защитава бюджета като необходим за инвестиции, здравеопазване, пенсии и заплати в публичния сектор.

Опозицията също така изразява недоволство от нападките срещу медиите и различни независими институции.

По време на дебатите Мартин Купка предупреди за превръщането на страната в „Бабистан“.

Вотът на недоверие се провежда по-малко от две седмици преди местните и сенаторските избори.

Според анализатора Йозеф Млейнек от Карловия университет в Прага вотът има малки шансове да бъде успешен.

Заедно със своите съюзници от крайнодясната партия SPD и националистическата партия „Гласът на автомобилистите“ Бабиш разполага със 108 от общо 200 места в парламента.