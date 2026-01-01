От ръководството на футболен клуб Ботев (Пловдив) обявиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал.

От управата на "жълто-черните" излязоха със съобщение на официалния сайт на "канарчетата".

Покушение в Пловдив: застреляха известния бизнесмен Илиян Филипов

"ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство. Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България. В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред паметта му", написаха от ръководството на футболния клуб.

По-рано днес от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив съобщиха, че около 1:00 ч. тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал, а на съвместен брифинг на полицията и прокуратурата по-късно бе обявено, че се разследва умишлено убийство на известния пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф.