Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) по повод отказа на компетентните местни институции да допуснат влизането на 27 септември на председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев в РСМ, съобщават от МВнР на сайта на ведомството.

Целта на посещението е било присъствие на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михаилова в Кочани на следващия ден, в качеството му на член на българска парламентарна делегация, се посочва в съобщението.

В рамките на срещата беше поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемане на подобни действия в настоящия момент, предвид безпрепятственото влизане на г-н Георгиев на територията на РСМ през предходните месеци по същия повод, информират от външното министерство. Българската страна ясно заяви, че разглежда подобен подход като провокативен, се казва още в съобщението.

Вчера председателят на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев („Възраждане“) написа във Фейсбук, че не е бил допуснат в Република Северна Македония за делото срещу Ива Михайлова в Кочани.