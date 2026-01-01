Мъж от Шумен на 51 години, издирван от съдебните власти във Венеция, остава в ареста, реши Варненският апелативен съд, като потвърди определение на Окръжния съд в Шумен, с което спрямо мъжа е взета най-тежката мярка за неотклонение, съобщиха от Апелативен съд - Варна.

Мъжът е бил осъден на четири години и четири месеца затвор, от които е приспаднато времето, в което е бил задържан. Наказанието му е за две деяния: приемане на непълнолетно лице за развратни действия, извършено с принуда, и за сексуална експлоатация - получаване на парични средства от дейността на лице - жертва на трафик. При разглеждане на делото българският гражданин е бил в друга европейска държава и е бил осъден задочно, посочиха от съда.

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Защитата твърди, че мъжът не би се укрил или извършил престъпление и настоява за домашен арест или парична гаранция. Прокурорът смята, че с напускането на пределите на Италия, мъжът на практика се е укрил от правосъдието и след като веднъж е постъпил по този начин, може да го стори отново. Апелативният съд намира жалбата срещу задържането под стража за неоснователна.

Постъпилата Европейска заповед за арест и придружаващите я документи отговарят на изискванията на закона. Двете престъпни деяния, за които задържаният е осъден, съответстват на престъпления и по българския Наказателен кодекс. Съдебният състав допълни аргументите си и с наложилото се международно издирване, след като подсъдимият не се явил на делото в Италия. Определението не подлежи на обжалване, посочиха от Апелативен съд - Варна.