Трима мъже са задържани за трафик на хора с цел сексуална експлоатация в София, съобщиха от прокуратурата.

Те са привлечени към наказателна отговорност, за това че през 2025 година в столицата, са извършени действия по набиране и транспортиране на жена до различни адреси и хотели в София, с цел да бъде използвана за развратни действия, като предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа. Те са осъждани.

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Състав на Софийски районен съд се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че мъжете могат да извършат друго престъпление и им е наложил мярка „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.