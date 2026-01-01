Руският президент Владимир Путин поздрави сънародниците си по повод днешния Ден на защитника на Отечеството и подчерта значението на ядрените оръжия за сигурността на страната, предаде ДПА.

"Развитието на ядрената триада остава абсолютен приоритет, тъй като гарантира сигурността на Русия и осигурява ефективно стратегическо възпиране и баланс на силите в света", заяви Путин във видеообръщение по повод празника.

Той добави, че ще бъдат усъвършенствани и други оръжия, като целта е руската армия да подобри своята "бойна готовност, мобилността си и способността да действа при всякакви обстоятелства, включително най-трудните".

Путин похвали руската военна кампания в Украйна и отдаде почит на загиналите. Представители на "всички народи" на "огромната страна" защитавали интересите на Русия в Украйна, каза руският лидер.

Путин разпореди пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Руският президент отново изрази увереност, че страната му ще победи във войната.

Русия ще продължи да укрепва армията и флота си, включително въз основа на опита, натрупан в Украйна, добави той.