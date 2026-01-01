Много хора ги приемат ежедневно с надеждата да укрепят имунитета си, да се предпазят от болести или просто да компенсират липсата на полезни вещества в храната. Но дали мултивитамините наистина имат толкова голям ефект, колкото се смята?

Истината е някъде по средата. Специалистите са единодушни, че мултивитамините могат да бъдат полезни, но най-вече когато организмът действително има недостиг на определени витамини или минерали. В такива случаи добавките могат да помогнат да се възстанови балансът и да се подобри общото състояние на организма.

При хора, които се хранят разнообразно и балансирано, ефектът обаче често е ограничен. Мултивитамините не са „вълшебно хапче“, което автоматично ще ни направи по-здрави или по-енергични. Те по-скоро допълват храненето, отколкото го заменят.

Кога е най-добре да се приемат

Обикновено специалистите препоръчват мултивитамините да се приемат сутрин, по време на хранене. Това има няколко причини. Част от витамините – като A, D, E и K – се усвояват по-добре, когато се приемат с храна, особено ако тя съдържа мазнини. Освен това приемът на празен стомах може да предизвика дискомфорт при някои хора.

Витамините от група B, които често присъстват в мултивитаминните комплекси, могат леко да стимулират организма, затова приемът им късно вечер не е препоръчителен.

Има ли „най-подходящ“ сезон

Много хора започват да приемат витамини през есента или зимата – и това не е случайно. През студените месеци организмът получава по-малко слънчева светлина, което води до по-ниски нива на витамин D. Освен това тогава по-често се появяват вирусни инфекции, а храната не винаги е толкова богата на пресни плодове и зеленчуци.

Пролетта също е период, в който много хора посягат към мултивитамини – най-вече заради т.нар. пролетна умора, когато след зимата организмът се чувства изтощен и без енергия.

Кой има най-голяма нужда

Има групи хора, при които рискът от недостиг на витамини е по-голям. Това са възрастните хора, хората с много натоварен начин на живот, както и тези, които спазват ограничителни диети. Вегетарианците и веганите също понякога имат нужда от допълнителни витамини, особено витамин B12.

Бременните и кърмещите жени също често приемат витамини, но в тези случаи това трябва да става след консултация с лекар.