Съветниците в Севлиево приеха предложението на кмета д-р Иван Иванов за 1000 евро еднократна помощ на всяко пострадало домакинство, съобщиха от Общината.

С минута мълчание започна заседанието на Общински съвет заради смъртта на Георги Карапенев, който загуби живота си в наводнението.

Кметът изнесе актуални данни за щетите от наводнението - 183 домакинства са били посетени от комисиите, има още заявления за огледи от Градница и Батошево, броят ще расте.

“Не можем да кажем в момента размера на всички щети. Бяха засегнати и много фирми в северната и източната индустриални зони, както и общинска инфраструктура. В момента обобщаваме данните”, каза кметът д-р Иван Иванов.

Той благодари на всички, които в тези три инфаркни денонощия положиха усилия максимално да бъде овладяна ситуацията: Министерски съвет и персонално на премиера Румен Радев, министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, министъра на на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на министъра на здравеопазването Катя Ивкова и на местната им структура - РЗИ-Габрово в лицето на д-р Пенчоков.

Специални благодарности кметът отправи към Областния управител на Област Габрово Кристина Сидорова, целия ѝ екип и Областния кризисен щаб. Също така към всички доброволци, помогнали на дигата и при разчистването на последиците от наводнението, както и към тези, които бяха на терен с най-нужното в първите часове: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Габрово и ОД на МВР, служителите на РУ-Севлиево, както и персонално - към комисар Пламен Генчев и старши комисар Илиян Иванов, които лично ръководеха спасителната операция.

Кметът благодари поименно на фирмите и организациите, оказалите безценна помощ с техника, персонал и продукти: ВИК ООД - Габрово, “Пътни строежи” АД - Велико Търново, “НКС канал” ООД, “Хенди” ООД, “Нео Титан” ООД, “Кипер Транс”, “НАИВ”, “Далов” ООД, БКС - Севлиево, Гората.бг, Сдружение “Севлиево и селата”, Кока-кола ХБК, минерална вода “Банкя”, “Девин” и “Бачково”, БЧК, “Домашен социален патронаж”, Общински инспекторат и много други.

Специално д-р Иванов се обърна с благодарност и към журналистите, които отразяваха на терен бедствието. “Освен, че помогнаха да не се всява излишна паника, на места техните екипи даже бяха в помощ на хората”, отбеляза кметът.

“Благодарности на екипа на общинската многопрофилна болница МБАЛ "Д-р Стойчо Христов", които се погрижиха за евакуираните наши съграждани в по-тежко състояние. А също и на Агенция "Социално подпомагане", които заедно с екип на Общината продължават да извършват опис на щетите. На "Булгаргаз" - за предоставената тръба и на екипите, които я монтираха, за да имаме вода днес.

Отделни хора, трогнати от случилото се, също се обадиха, за да дарят техника или обзавеждане за най-засегнатите домакинствата”, изтъкна д-р Иванов и специално благодари на “всички жители на общината - бяхме задружни, показахме, че в такива трудни моменти можем да си помагаме и успяхме да изпълним указанията на всички институции, въпреки стресовата ситуация”.

Не на последно място д-р Иванов благодари на кметовете на населени места и на общинската администрация - за бързата реакция и професионално изпълнените задължения през тези няколко поредни денонощия.

Всички, които искат да помогнат на най-тежко пострадалите, могат да се обадят на телефон 067/53-96-216 - Отдел “Здравеопазване и социални дейности”.