Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж. Последно е забелязан днес в местност „Чакала“, малко след 10:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Извършват се оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като са включени и доброволци.

От полицията уточняват, че издирвателните действия се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи.

В област Габрово е обявено бедствено положение заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, както и наводненията в четирите общини на областта.

Днес в района на Чакала главният път Габрово - Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима.