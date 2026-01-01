Португалски съд нареди френска двойка - майка и пастрок, да бъде задържана под стража по дело за предполагаемо изоставяне на две малки деца в Португалия, предаде ДПА.

Двамата френски граждани са заподозрени в причиняването на сериозни телесни повреди и в изоставянето на деца, заяви съд в град Сетубал.

Четиридесет и една годишната майка и 55-годишният пастрок са от Колмар, Североизточна Франция.

Предполага се, че те са изоставили двете братчета - съответно на 3 и 5 години, на отдалечен селски път във вторник.

Децата са настанени в приемно семейство, което говори на френски език, съобщиха няколко португалски медии.