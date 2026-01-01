Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се.

Евакуация, наводнени къщи и затворени пътища: Бедствено положение в части от страната (ОБЗОР)

Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области.

Мостът преди село Деветаки е затворен, има закъсала кола на пътя

Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) продължава да следи обстановката в страната и при необходимост ще реагира своевременно в координация с всички компетентни институции, съобщиха от министерството.

След часове във воден капан: Спасиха два бедстващи коня от коритото на река Бели Вит (ВИДЕО/СНИМКИ)

Екипи на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършваха обходи през целия ден и наблюдение на критични участъци, речни корита и потенциално рискови зони в областите Велико Търново и Габрово. Следят се нивата на реките и язовирите, както и развитието на метеорологичната обстановка в реално време. Към момента се наблюдава постепенно успокояване на обстановката в двете области.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта срещу 24 май валежите ще продължат, а сутринта временно ще отслабнат.

По информация на НИМХ през по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Утре около и след обяд над по-голямата част от страната ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки.

Спасиха 17-годишно момче, повлечено от река Янтра, докато снимало видео

Във връзка с повишените водни количества министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е в постоянна връзка с областните управители и компетентните институции, се казва още в съобщението от МОСВ.

По-рано днес от „Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК), в чиято компетентност е управлението и експлоатацията на комплексните и значими язовири за енергийни нужди, предупредиха за предстоящо преливане на язовир „Александър Стамболийски“, а впоследствие съобщиха за започналото преливане заради значителните валежи в района на водосбора на река Росица, допълват от МОСВ.