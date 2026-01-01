Мостът преди село Деветаки е затворен, съобщават от общинската администрация в Ловеч. Обходният маршрут е през селата Йоглав и Тепава.

Един автомобил, тръгнал от с. Деветаки, е закъсал на пътя, съобщи кметският наместник Диана Василева. От Областната дирекция на МВР - Ловеч казаха, че екип на „Пожарна безопасност и защита на населението" е напът към мястото, за да окаже помощ.

Евакуация, наводнени къщи и затворени пътища: Бедствено положение в части от страната (СНИМКИ)

Василева добави, че на разклона за селото има полиция, от другата страна също е обезопасено. Село Деветаки не е откъснато, достъпът се осъществява през съседните села.

Най-вероятната причина за заливането на пътя е скъсана дига, но това ще стане окончателно известно след оттичането на водата.

Спасиха 17-годишно момче, повлечено от река Янтра, докато снимало видео (ВИДЕО)

По думите на кметския наместник бедстващи хора в Деветаки няма. В селото живеят над 130 души.

От Община Ловеч информират още, че Деветашката пещера е затворена за посетители.

Обстановката в Ловешка област остава усложнена след падналите валежи.