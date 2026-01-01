През пролетта люлякът превръща парковете и градините в море от аромат и цвят. Малцина обаче знаят, че освен красиво декоративно растение, люлякът може да бъде използван и в кулинарията.

Нежните му цветове са ядливи и често намират място в модерната кухня, където се използват за украса на десерти, напитки и салати. Най-често се консумират цветовете на обикновения люляк, които имат лек флорален вкус с фина горчивина.

Кулинарите използват люляк за приготвяне на:

💜Домашни сиропи и лимонади;

💜Ароматни чайове;

💜Сладка и желета;

💜Захар за овкусяване на десерти;

💜Декорация на торти, сладолед и коктейли.

Все по-популярна става и т.нар. „люлякова захар“ – цветове от люляк се смесват със захар и така ароматът им се пренася в сладкиши и напитки.

Специалистите напомнят, че за консумация трябва да се използват само цветове, които не са третирани с препарати или химикали. Препоръчително е те да бъдат добре измити и да се берат от чисти райони, далеч от натоварени пътища.

Освен в кухнята, люлякът намира приложение и в ароматерапията заради успокояващия си аромат. Цветето е символ на пролетта, романтиката и новото начало, а днес все по-често се превръща и в изненадваща гурме съставка.