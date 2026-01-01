Предприемат се мерки за овладяване на мароканския скакалец (Dociostaurus maroccanus) в област Благоевград. По предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните издаде заповед за обявяване на каламитет.

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Благоевград ще оказва съдействие в рамките на своите компетенции на областната и общинските власти при прилагането на растителнозащитните мероприятия.

До 22.05.2025 г. от марокански скакалец са нападнати ливади, пасища и пустеещи земи в област Благоевград, на територията на общините Петрич и Сандански. Няма засегнати площи със земеделски култури.

Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец е до 30 юни 2026 г. Ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др. При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелитат до 50 км. дневно. Движат се на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.

БАБХ уведомява всички притежатели на пчелни семейства, че площите ще бъдат третирани с продукт за растителна защита в следващите дни, при благоприятни метеорологични условия.

Агенцията призовава притежателите на пчелни семейства да установят и да поддържат постоянна връзка с кметовете на населените места, относно получаване на информация за предстоящите третирания на площите, с цел своевременно предприемане на мерки за опазване на пчелите и домашните животни.