В Бангладеш се появи Доналд Тръмп, но не става дума за посещение на президента на САЩ, а за негов съименник под формата на бивол, съобщават Франс прес и „Ла Прес“.
Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака. Биволът е албинос и се откроява с рус „перчем“, който много наподобява на този на президента на САЩ. Ето защо собственикът му Зия Удин Мридха го е кръстил на американския лидер.
От месец животното се е превърнало в истинска атракция и във фермата прииждат родители с деца или пък инфлуенсъри, за да си направят видео за Тик Ток с бангладешкия Доналд Тръмп.
Bangladesh's 'Donald Trump' buffalo attracts fans— AFP News Agency (@AFP) May 21, 2026
Crowds in Bangladesh are flocking to snap photos with an unlikely social media star -- a rare albino buffalo with flowing blond locks nicknamed "Donald Trump" which is due to be sacrificed within days as part of an… pic.twitter.com/AxSmyzW5p2
Собственикът на бивола редовно го вчесва по тертипа, по който Тръмп вчесва косата си. За целта първо върху главата на животното се излива ведро с вода, а после „перчемът“ се вчесва старателно. Според собственика така животното има възможност да се къпе и по четири пъти дневно - лукс, запазен само за него.
Животните албиноси имат бяла или розовееща козина заради липсата на меланин. Те са изключителна рядкост.
Собственикът на бангладешкия Доналд Тръмп казва, че за разлика от обитателя на Белия дом четириногият му съименник се откроява с благия си нрав. Той не се биел за храна с другите животни от стадото. Но заради честите визити на любопитни посетители, той започнал да се стресира и отслабнал.
Avec sa crinière blonde platine, un buffle albinos, baptisé «Donald Trump», est devenu une star au Bangladesh. Mais la bête sera prochainement sacrifiée à l'occasion de l'Aïd. https://t.co/uVcAUoKbYs— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) May 21, 2026
За жалост в края на месеца в Бангладеш, страна с преобладаващо мюсюлманско население, ще се отбележи празникът Курбан байрам и се планира биволът Доналд Тръмп да бъде пожертван за целта.
В Бангладеш вече и има и друг известен бивол – Неймар, кръстен на прочутия бразилски футболист заради прилика на козината му с косата на футболния играч. Трети бивол пък е кръстен просто Депутат.