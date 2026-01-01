Британската полиция, която разследва принц Андрю, обяви, че е готова да разгледа и твърдения за сексуално посегателство срещу брата на крал Чарлз III.

Андрю, вторият син на покойната кралица Елизабет II, беше арестуван в средата на февруари след нови разкрития, свързани с отношенията му с покойния американски финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

От полицията в долината на Темза съобщиха, че са влезли в контакт с адвоката на потенциална жертва след информации, че през 2010 г. жена е била отведена в Уиндзор - град северно от Лондон, където тогава е живял Андрю - „със сексуална цел“.

Според информации полицията е обезпокоена от впечатлението в обществото, че разследването се фокусира единствено върху предполагаеми злоупотреби в публична длъжност от страна на Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Разследващите проверяват твърдения, че по време на десетгодишния си мандат като търговски пратеник на Великобритания той е споделял чувствителна информация с Епстийн, предаде АФП.

Полицията уточни, че разследването обхваща „няколко аспекта на предполагаеми нарушения“ след публикуването в САЩ на документи по Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн“.

Освен проверката за злоупотреба със служебно положение, властите подчертаха, че „оценката на сигналите, че жена е била отведена в адрес в Уиндзор през 2010 г. със сексуална цел, продължава“.

„Свързахме се с правния представител на жената, за да потвърдим, че ако тя реши да подаде сигнал в полицията, той ще бъде разгледан сериозно и с необходимата грижа, чувствителност и уважение към личния ѝ живот и правото ѝ на анонимност“, се казва още в изявлението.

Полицията отново призова всички, които разполагат с информация по случая, да се свържат с разследващите.

След ареста си през февруари Маунтбатън-Уиндзор беше разпитван с часове по подозрения за злоупотреба със служебно положение по време на международните му пътувания като британски търговски представител в периода 2001–2011 г.

Той отрича да е извършил нарушение и засега не му е повдигнато обвинение, но остава под полицейско наблюдение.

През октомври крал Чарлз III го лиши от кралските титли заради задълбочаващия се скандал около връзките му с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г.

Андрю беше изведен и от предишната си резиденция „Роял Лодж“ в Уиндзор и се премести в частното имение на краля в Сандрингам, в графство Норфолк. | БГНЕС