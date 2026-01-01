„Няма да оставим да ни клеветят. Просто съжалявам, че колегите от ДБ говорят неща, без да познават фактите. Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин – както и сега за тези прокурори, които се предлагат за Европейската прокуратура – няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил нито в „Джуджетата“, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанка. Никога не съм говорил с тях, не съм ги виждал. Не познавам Петьо Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят“.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от кулоарите на Народното събрание.

По-рано днес съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира пред журналисти решението на съда за Петьо Петров - Еврото.

"Тъй като управляващото мнозинство отказва да създаде временни комисии, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Трябва да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова, Данаил Кирилов и Цанчев", каза той.

Борисов припомни, че както през 2018 година, така и сега казва, че че те трябва да си ги избират и да си ги защитават.

„Така че доста години са минали оттогава. Ако искате – през 2018 г. или кога е било, а сега сме средата на 2026 г. – искам малко да напомня, да опресня паметта. Неслучайно навсякъде по снимките, дори когато ни арестуваха, прессъобщението на МВР гласеше, че акцията е съвместна с Европрокуратурата. Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания на Кьовеши в България. Единствените ѝ действия бяха подчинени на това да компрометират ГЕРБ. Питам – как сега, когато видяха, че тя е компрометирана, искат да изкарат наша жената, която работеше активно политически като европрокурор срещу ГЕРБ?“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата с Кирил Петков.

„Тук по тези стаи се казваше, че тя е човекът, когото използват като бухалка срещу нас. След това искам малко да ви опресня паметта – в две служебни правителства, когато ИТН ни „чегърташе“ първия път, съпругът ѝ беше заместник-министър на външните работи. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. И сега, когато госпожа Кьовеши – с цялото ми уважение към нея – попита защо са ги отстранили, изведнъж ние пак да станем виновни“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Борисов категорично отрече да е оказал някакво влияние.

Във връзка с действията на правителството на Румен Радев за предоговаряне на споразумението с турската компания „Боташ“, Борисов заяви, че им пожелава успех, защото този договор е вреден.