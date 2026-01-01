Видеонаблюдението в Стара Загора засне двама мъже, които демонтират и крадат рограматор, управляващ поливната система на зелените площи в града. Откраднатият датчик е ключова част от напояването на новата цветна разделителна линия на бул. „Цар Симеон Велики“.

Системата е монтирана в началото на месец май, но само няколко дни по-късно тревата започва да съхне. Липсата е установена след направена проверка на място.

„Вчера установихме кражбата. Открадната е част от поливната система - програматорът, който определя кога да се пуска водата, кога да бъде на капка, кога да бъде с дюзите“, обясни пред БГНЕС заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев. По думите му извършителите все още не са задържани, но по случая вече са подадени сигнали.

БГНЕС / ИВАН ЯНЕВ

"Извършителите се издирват и съм сигурен, че ще бъдат намерени", добави още Танев.

На въпрос доколко ключово за разкриването на подобни посегателства е видеонаблюдението в Общината, зам.-кметът подчерта, че ролята му е изключително важна. Той припомни, че през последните години местната власт води целенасочена политика за увеличаване на броя на камерите не само по кръстовищата, но и в парковите пространства.

„Знаете начина, по който работим с фотокапаните за незаконните замърсявания. Целта ни е камерите в града да стават все повече и повече, за да се гарантира безопасността на всички старозагорци“, допълни Танев.

Самата открадната част не е скъпа - стойността ѝ е около 20 евро, но щетите от изсъхналата растителност могат да бъдат много по-големи и възстановяването им ще струва по-скъпо на Общината. За Радостин Танев по-сериозният проблем е моралният.

БГНЕС / ИВАН ЯНЕВ

„Разбира се, това са пари от бюджета, които са пари на всички нас. Но по-важно е самият акт и отношението към това, което се стараем да правим в Стара Загора. Трябва всички да бъдем позитивни към хубавите неща, които се случват и отговорни към тях“, коментира той.

Самото деяние е извършено малко след полунощ, около 00:10 часа. Запитан какво би мотивирало някого да извърши подобен вандализъм за толкова дребна сума, зам.-кметът заяви: „Според мен това е човек, който смята, че така ще бъде интересен или просто прави нещо, за да бъде "модерен", без да се замисля за това какво ще се случи“.

Подобни прояви не са прецедент за града, макар че масовите кражби на растения от недобросъвестни граждани напоследък са намалели. Танев даде пример със скорошното засаждане на цветния часовник в града, когато случайни минувачи „небрежно“ са си взимали от готовите цветя по време на самата работа на озеленителите.

Заместник-кметът отправи призив към гражданите да не остават безучастни свидетели: „Апелът ми е да бъдем по-добри, да бъдем по-отговорни към заобикалящата ни среда. Да нямаме търпимост към подобен род действия и да обичаме Стара Загора“.