Община Бургас изиска от ВиК – Бургас незабавно да започне работа по отстраняването на аварията на битово-фекалната канализация на ул. "Оборище“, съобщиха от общинския пресцентър. Изпълнителният директор на държавното дружество е поел ангажимент утре да изпрати свой екип, който да направи констативен протокол и да започнат аварийно-възстановителните действия.

Дотук се стигна след серия от разговори и писма между Общината и ВиК. Улица "Оборище" е разкопана от месеци, а жителите ѝ са превърнати в заложници, защото ремонтът на улицата не може да продължи преди да е отстранена аварията. Това обаче е изцяло в отговорностите на ВиК – Бургас. До момента обаче дружеството се опитваше да прехвърли отговорността за отстраняването на аварията на Община Бургас и фирмата изпълнител, избрана да извърши ремонта на ул. "Оборище“, обясниха от Общината.

Договорът с фирма "Брилянт Арт-център" за реконструкция на улицата е сключен през май 2025 година. За аварията на битово-фекалната канализация Община Бургас е уведомена от ВиК през декември 2025 година.

Няма как улицата да бъде асфалтирана, докато аварията не се отстрани, защото това ще предизвика нови проблеми и разкопаване. Става въпрос за отсечката на ул. "Оборище" между улиците "Хан Аспарух" и "Св. св. Кирил и Методий", където на 30 април загина служител на ВиК – Бургас, припомниха от Община Бургас.

От общинската администрация са изпратили писмо до държавното дружество, в което са предоставили 5-дневен срок за отстраняване на аварията, за да продължи и работата по ремонта. От ВиК обаче изпратиха писмо с абсурден отговор, в който обясняват, че очакват фирмата-изпълнител на ремонта да свърши тяхната работа и я вменяват като тяхно задължение, посочиха от Общината, като отбелязаха, че аварията обаче не е част нито от строителното разрешение, нито от договора за ремонт на улицата. И няма как да бъде, след като договорът с фирмата-изпълнител е подписан близо 6 месеца преди възникването на аварията, казаха от Общината. Тя ще сезира отговорните институции, ако поетият по-рано днес ангажимент от страна на ВиК не бъде изпълнен в най-кратки срокове.