Двама души са загинали, а трима са пострадали при наводнения в южния турски окръг Хатай, причинени от проливния дъжд в района снощи, съобщават турски медии.

Едната жертва е починала в срутила се къща в град Антакия, а другата е водач на автомобил, пътуващ по срутил се път, информира интернет изданието на турския в. "Економи".

Дъждът е започнал снощи, а постепенно се е засилил и е преминал в порой през нощта, причинявайки наводнения и задействайки свлачищни процеси.

При срутването на къща в района на централния окръжен град Антакия един човек е загинал, а трима са били спасени от руините, но са пострадали, посочва сайтът "Оксижен".

Пропадане на път в района пък е довело до загубата на контрол над управлението на шофьора на преминаващ по пътя автомобил. При инцидента водачът е загинал на място.

В резултат на проливните дъждове са наводнени много жилища и търговски обекти в околността, частично разрушен е мост на пътя между градовете Антакия и Самандаг, срутена е подпорната стена на местен път. Причинени са значителни материални щети.