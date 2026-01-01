В навечерието на 24 май (Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) Народен театър „Иван Вазов“ за пета поредна година обяви традиционната си кампания с намалени билети.

Билети на цена от 5 евро за всички представления до края на творческия сезон 2025/2026 и от 10 евро за гостуващите спектакли ще могат да бъдат закупени в периода от 21 до 24 май. Те ще се продават единствено на касите на Народния театър.

„Тази кампания е нашият начин да благодарим на публиката и да отпразнуваме заедно българската духовност. За нас 24 май не е просто дата в календара, а символ на светлината, която изкуството ни дава, и голямата ни цел е тази светлина да влезе в сърцата на колкото се може повече българи“, сподели директорът на Народния театър Васил Василев.

Работното време на касите ще бъде от 09:30 до 19:30 ч. (на 21 и 22 май) и от 11:30 до 19:30 ч. (на 23 и 24 май).

