Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска поздравиха украинците по повод Деня на украинската риза вишиванка (риза, открояваща се със специфични шевици - бел. ред), предаде Укринформ.
Укринформ посочва, че Зеленски е публикувал съобщение в Teлеграм заедно със снимка на него и съпругата му.
"Векове наред сме били очаровани от нейния мотив. Но сега е наш ред сами да създадем мотива – чрез нашия живот, нашата борба и всяка нова стъпка, която правим", каза президентът.
President Volodymyr Zelensky and First Lady Olena Zelenska marked Vyshyvanka Day, wearing traditional embroidered shirts to honor the national holiday.
Той подчерта, че украинците "бродират със собствените си ръце, защитавайки това, което им е скъпо, възстановявайки разрушеното, лекувайки рани, обучавайки децата и продължавайки да се учат сами."
"Ние съхраняваме паметта си и градим бъдещето. Честит Ден на вишиванката, Украйна! Празнуваме съдбата, която бродираме в независимост!“, добави Зеленски.
Украйна традиционно празнува този ден в третия четвъртък от май.