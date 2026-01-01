Двама души са задържани при специализирана полицейска акция срещу престъпления, свързани с употребата, притежанието и разпространението на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Операцията е проведена от криминалисти на Районното управление в Радомир, като е част от последователните действия на МВР за ограничаване на наркоразпространението и противодействие на престъпността в региона.

На 20 май служители от група „Криминална престъпност“ извършили проверка на 28-годишни радомирец. При направения личен обиск от него били иззети полиетиленово пликче, съдържащо суха зелена растителна маса - "канабис" с тегло 2,42 гр. както и пневматичен пистолет "Глок-17".

При последвалите "процесуално – следствени действия на адреса, обитаван от лицето са открити и иззети: суха зелена растителна маса "канабис" с тегло 43.39 гр., 23 бр. полиетиленови пликчета, съдържащи по 8 бр. таблетки, реагиращи на "кокаин", прозрачен полиетиленов плик съдържащ розово на цвят кристалообразно, вещество реагиращо на "метадон" с тегло 60.75 гр., четири половинки от кръгли таблетки, реагиращи на "екстази".

В рамките на операцията е задържан и 29 –годишен мъж, в който е открита суха листна маса, реагираща на „канабис“, електроронна везна и един глиндер (тип механична мелничка).

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случаите са образувани бързи производства, уведомена е прокуратурата и работата по разследванията продължава.

По време на акцията, в град Брезник служители на РУ Брезник проверили и непълнолетен младеж . В него бил открит вейп с наркотично вещество, реагиращо на „канабис“.