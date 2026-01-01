Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството. Проф. Янчева поема поста от от досегашния ръководител Ангел Мавровски.

Според министър Абровски трябва да има приемственост, "а не да отричаме това, което е свършено до момента, затова благодари за работата на Мавровски".

Пламен Абровски заяви, че е напълно нормално "нов екип да се сформира от нови хора - в това няма новина". Той подчерта, че Ангел Мавровски е извършил много хубава работа, показал е, че БАБХ може да работи и да комуникира с хората това, което върши. Според земеделския министър неговата работа може да бъде допълнително надградена.

По-рано стана ясно, че министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски.

Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители.