Близо една трета от остров в национален парк, дом на редки диви животни, е изгоряла при серия от горски пожари в Южна Калифорния.

Голям горски пожар изпепели близо една трета от остров Санта Роса в Националния парк „Чанъл Айлъндс“ в Калифорния — район, който е дом на десетки редки растения и животни, включително видове, които не се срещат никъде другаде по света.

Пожарът е избухнал в петък, а към вторник вечерта е обхванал близо 17 000 акра, което го прави най-големия пожар в щата от началото на годината, според Калифорнийския департамент по горите и противопожарната защита. Огънят е овладян на 26%.

Пожарът вече е унищожил две исторически сгради на острова и е наложил евакуацията на 11 служители на Националния парк в неделя, съобщиха от пожарната служба на окръг Санта Барбара. Островът е затворен и за посетители.

Според Националната паркова служба огънят е преминал и през горичка от борове Тори — рядък и критично застрашен местен вид бор, който естествено се среща само на остров Санта Роса и в малък резерват край Сан Диего. Пожарникарите планират да оценят щетите в горичката в сряда.

Нормандските острови често са сравнявани с Галапагоските острови в Южна Америка, тъй като изолацията им е позволила развитието на уникални видове. Само остров Санта Роса е дом на около 46 ендемични растения и животни, според Националната паркова служба.

Пожарната служба на Калифорния съобщи за „екстремно поведение на пожара“ в понеделник, но условията са се подобрили достатъчно във вторник, за да бъдат включени самолети в гасенето. Според Националния междуведомствен пожарен център разпространението на огъня е било по-ограничено в сравнение с предишните дни.

Властите съобщават, че пожарът е „причинен от човек“, но причините все още се разследват. Говорителят на бреговата охрана за Югозападния район Кенет Уийз е заявил пред CNN, че разследването се води от Националната паркова служба.