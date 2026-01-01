Временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители (48 депутати), прие временната комисия за правилника на парламента. Решението беше подкрепено с девет гласа „за“, четири гласа „против“ и без въздържали се.

Досега предложение за създаване на временна комисия можеше да прави всяка една парламентарна група, без значение каква е нейната численост.

Не е по същество в комисии да се излагат изцяло партийни позиции. Ако темата е значима, трябва да намери значение в мнозинство. Опитваме се да отсеем важните проблеми, които могат да съберат повече от една парламентарна група, каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Тези комисии се превръщат в инструмент за контрол и проверка и трябва да се замислим по какъв начин Народното събрание ще упражнява такава дейност. Колко е важно да има анкетна комисия по конкретна тема определя мнозинството в пленарна зала, не е необходимо с правилника да ограничавате правата на народните представители да предлагат комисии, заяви Росица Кирова от ГЕРБ-СДС.

„Прогресивна България“: Промените целят по-ефективен парламент, не ограничаване на опозицията

Мотивите не значат нищо, защото колко силно аргументирано е едно предложение не зависи от броя на депутатите, каза Божидар Божанов от „Демократична България“ (ДБ).

Правилникът трябва да брани възможността на опозицията и за нас тя трябва да остане. Анкетните комисии трябва да не зависят от сложни изисквания, обясни Атанас Славов от ДБ.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ заяви, че отнемането на възможността една парламентарна група самостоятелно да свика комисия показва намерение, че колкото по-малко дебат има, толкова по-добре е това за управляващите.

Петър Петров от „Възраждане“ посочи, че се ограничава възможността за дебат по един въпрос и добави, че увеличението в броя на депутатите не би постигнало по-голяма аргументираност.

Временната комисия предлага също за времето от откриване на предизборна кампания за избор на народни представители до свикване на новоизбрания парламент да се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. В момента за този период няма пленарни заседания и заседания на комисии.