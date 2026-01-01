Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) задържаха извършител на три кражби на мотоциклети, извършени в района на Четвърто районно управление в София, съобщи пред медиите главен инспектор Стоян Йотев - началник на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към СДВР.

Кражбите са извършени в рамките на две седмици от края на април до 10 май. Образувани са отделни три досъдебни производства под ръководството на Софийската районна прокуратура, посочи главен инспектор Йотев. Той разказа, че извършителят на кражбите е „познат на полицията“. Извършителят е на 43 години, криминално проявен за множество кражби, както и за управление на моторно превозно средство с алкохол над 1,2 промила и наркотични вещества. Задържан е бил и за „каналджийство“, за което има и присъда, посочи инспектор Йотев.

„Беше сформиран съвместен екип от служители на сектора „Престъпления свързани с МПС“ и служители на Четвърто районно управление и започнаха интензивни и оперативни издирвателни мероприятия с цел да установим извършителя“, разказа той.

„След като бяха събрани и анализирани множество доказателства, установихме извършителя и предприехме действия по провеждане на специализирана полицейска операция, отново съвместно с служителите от Четвърто районно управление, при което успяхме да локализираме и трите мотоциклета“, обясни Йотев.

Той посочи, че единият мотоциклет бил открит на територията на град София, а останалите два - продадени от извършителя на друго лице в Дупница, където са намерени разкомплектовани в морга за мотоциклети с цел последваща продажба на части.

Инспектор Йотев посочи, че и трите мотоциклета са с различни марки и скъпи. За двата е доказано, че са разкомплектовани за продажба, като третият е намерен цял, каза той и посочи, че собствениците също са известни. Мотоциклетите били откраднати от улицата. Инспектор Йотев отправи апел към всички собственици на мотори, мотопеди, включително и електрически велосипеди, да бъдат добри стопани и да положат усилия да си ги паркират в гараж, ако нямат тази възможност, да ги държат в охраняеми паркинги с изградено видеонаблюдение.

Откраднатите мотоциклети се продават на различни места, но предимно в автоморги, включително някои от извършителите ги продават и онлайн, с различни обяви. Но когато бъдат разкомплектовани, много от частите нямат серийни номера и за нас е доста трудно да установим коя част от какъв мотоциклет е, посочи той. Полицията постоянно извършва проверки в такива места на територията на цялата страна, каза още инспектор Йотев.