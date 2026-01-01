Сигнал за незаконна сеч на територията на община Смолян е получен в Окръжна прокуратура.

Това каза говорителят на прокуратурата Станчо Станчев. Той уточни, че сигналът е от бившия служебен министър на земеделието Иван Христанов и е препратен по компетентност от Върховна касационна прокуратура.

"Паралелно с това в Областната дирекция на МВР в Смолян е образувано досъдебно производство за извършена незаконна сеч в местността "Авалията" край смолянското село Гела", каза директорът на полицията старши комисар Костадин Пачеджиев.

При проверка на 15 май е установено, че в имот публична общинска собственост - земеделска земя, са отсечени 212 дървета от вида бял бор и смърч, немаркирани с общинска марка. Установени са и 71 дънера на отсечени дървета, на които има поставени знаци с обозначение за маркирането им, която не се идентифицира.

Полицията е иззела трактор и различен инвентар, както и намиращата се в съседен имот значително количество добита дървесина, за която няма данни да са издадени необходимите разрешителни за сеч, складиране и извозване.

Участие в проверката на 15 май са взели представители на Областна дирекция „Земеделие“ и Регионална дирекция по горите. За БТА началникът на земеделската структура в Смолян Георги Коджебашев посочи, че имат подаден сигнал от прокуратурата за евентуално извършени незаконни сечи в земеделски земи, но службата няма компетентност за разпореди спиране на сечите.

В края на април Районна прокуратура възложи проверки за извършени незаконни сечи в общински имоти в землищата на селата Гела и Кремене. Това стана, след като в деня на изборите - 19 април, служебният министър Иван Христанов направи инспекция на място в района на село Кремене и местността Карталов камък, като констатира сериозни нарушения и данни за неправомерно унищожаване на горска растителност, извършени са сечи на общински терени, които чисто формално се водят пасища.

По думите му при огледа е установено, че става въпрос за площи със стогодишни дървета, които не могат да бъдат разглеждани като саморасли храсти или пустеещи земи.