Два дни, изпълнени с емоции, ценни съвети и десетки споделени истории – така премина тазгодишното издание на двудневното събитие за бременни и родители организирано от „Ох, на мама!“ и НетИнфо, което се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК.

В ролята на модератори влязоха харизматичните водещи на форума - Диляна Георгиева (@dilianadare), чието забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца вдъхновява хиляди, и Илиян Любомиров – творчески директор и добре познат глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.“

Събитието събра на едно място бъдещи родители, майки, татковци, специалисти и много деца. А първият ден на „Ох, на мама!“ постави вдъхновяващото начало на двудневния маратон, доказвайки че говоренето за родителството открито и без табута е по-важно от всякога.

Форумът предизвика огромен интерес, а залата се оказа тясна за всички желаещи. Всяка една от лекциите се слушаше с голямо внимание, като присъстващите се възползваха от възможността активно да задават своите въпроси на най-утвърдените специалисти у нас.

Емоционално начало и първи стъпки в майчинството

Първият ден от събитието беше открит от прекрасната радиоводеща от „Тройка на разсъмване“ Милена Златкова. С много емоция тя говори за важността на осъзнатото родителство, добротата и личния пример. Думите ѝ бяха посрещнати с бурни аплодисменти и поставиха силно и емоционално начало на първия ден от „Ох, на мама!“ 2026.

Медицински напредък, превенция и грижа за бременната

Следващата лекция в програмата беше на д-р Димитър Георгиев, който представи темата „Силата на генетиката в съвременната медицина“. По достъпен и изключително интересен начин той разказа как развитието на генетичните изследвания променя възможностите за ранна диагностика, превенцията и проследяването.

След кратка кафе пауза вниманието на публиката привлече лекцията на д-р Десислава Йорданова, посветена на растежа и хормоналното развитие при децата. С много внимание и професионализъм тя обясни колко важно е родителите да наблюдават развитието на своите деца още от най-ранна възраст и кога е необходимо да потърсят консултация със специалист.

Сред най-очакваните лекции в програмата беше и участието на д-р Иван Вецев, който говори по темата за рисковата бременност и необходимостта от навременно проследяване и специализирана грижа.

Темата за желязодефицитната анемия при бременни беше представена от д-р Мартина Латкова, която обърна внимание на един от най-често срещаните проблеми по време на бременността.

Подготовка за раждането и практически съвети за ежедневието

С много внимание и полезни практически съвети премина и лекцията на Динка Негалова от Алианс на българските акушерки на тема „Към родилната зала без паника: Кога да тръгнем, какво да носим и кой да бъде до нас“.

Следобедната програма продължи с лекцията на прекрасната Ева Веселинова на тема „Възстановяване след бременността: Личният подход“. Темата предизвика силен интерес сред присъстващите майки, тъй като постави акцент върху периода след раждането – време, което често остава на заден план, въпреки че е изключително важно както за физическото, така и за емоционалното възстановяване на жената.

С практична и изключително полезна тема продължи и лекцията на Атанас Чолаков – „Как да изберем бебешка количка и столче за кола“.

Атанас Чолаков даде много практични насоки и полезни примери от реалния живот, а след края на лекцията десетки родители останаха с допълнителни въпроси и желание за консултации.

Здраве, детски сън и споделени емоции

Една от темите, която предизвика най-много въпроси и интерес сред родителите, беше лекцията на д-р Тодор Тодоров – „Малките коремчета и големите предизвикателства: Как да облекчим коликите“. С много внимание и разбиране към притесненията на младите семейства той говори за едно от най-честите предизвикателства в първите месеци след раждането.

Темата за грижата за бебешката кожа беше представена от д-р Мариела Клаклова, която насочи вниманието към ежедневните навици и малките детайли, имащи значение за комфорта на най-малките. Тя обясни как правилната грижа още в първите месеци може да помогне за предпазване на чувствителната кожа от раздразнения и дискомфорт.

Особено емоционален момент от програмата беше разговорът на тема „Да говорим открито за постродилната депресия“ с Ипси Иванова и Валентина Димитрова.

Планиране на бъдещето и големите житейски промени

Темата за прохождането и двигателното развитие на децата беше във фокуса на лекцията на д-р Стефан Церовски – „Първите стъпки през погледа на ортопеда“. С много внимание към притесненията на родителите той разясни кои са нормалните етапи в развитието на детето.

С много спокойствие и внимание към нуждите на най-малките Магдалена Дойчинова – детски психолог и консултант по детски сън, представи темата „Сънят на бебето от 0 до 1 година: Как да изградим здравословни навици“.

Темата за финансовото планиране също намери своето място в програмата на „Ох, на мама!“. В лекцията „Малки стъпки към голямото бъдеще: Финанси за деца и родители“ Илияна Демирова обърна внимание на спокойствието и сигурността, които добрата финансова подготовка може да даде на всяко семейство.

Финалната лекция в програмата беше посветена на една от най-емоционалните крачки за всяко семейство – тръгването на ясла и детска градина. Антонина Кенова – активист и майка на дете със СОП, говори открито за притесненията, адаптацията и предизвикателствата, през които преминават както децата, така и техните родители в този важен период.

В края на първия ден бяха раздадени награди осигурени от партьорите на събитието на специална томбола.

Така първият ден на „Ох, на мама!“ 2026 се превърна не просто във форум, а в истинска среща на родители, специалисти и семейства, обединени от желанието да бъдат по-спокойни, по-информирани и по-уверени по пътя на родителството.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies , Future , Valentis , НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , нашите основни спонсори Sopharma cy /Nanibell , BioGaia® , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , Нечовешки магазини , BebeMax , BIODERMA , както и на нашите партньори Crazy Kids , Кendy Pharma , ДКЦ Неоклиник , Kaloo , Lilliputiens , One – Eco , NelVA , ASTRATEX , МетЛайф България , G oto jewellery and diamonds , Natur Pharma , BioNino , Little Treasures Kids Yoga , DEVIN Изворна , Термо Смарт ЕООД , Бочко , Матернеа , Ecowell , ECOS3 , PartyFox , Huggy Bear , Candy Baby , Bilka , Info DAR , Светулка , издателство „Ентусиаст“ , My Toy , Издателство МАМА ЗНАЕ , Престиж Wellness , Pepco , Bio Amica , Biozin Kids , Zepter , Chic c o , LLumar Bulgaria , Fashion Days , Детска кухня Юначе , A-Derma , Baci Dolci



Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки" , Фондация "Деца на борда" , "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК) .











